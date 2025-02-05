Наследный принц Японии посетит Таиланд в конце февраля

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Токио, 4 февраля (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино посетит Таиланд 26-28 февраля, чтобы получить почётную докторскую степень от Университета Наресуан, которая станет для него 12-й степенью, полученной в этом тайском университете, сообщило Управление императорского двора.

В 2019 году Наресуанский университет сообщил наследному принцу о решении присвоить ему почётную докторскую степень в области зоотехники. Однако церемония вручения дипломов была отложена из-за пандемии COVID-19.

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