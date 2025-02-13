Вебсайт Управления императорского двора оптимизировали для смартфонов

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Токио, 12 февраля (Jiji Press). Управление императорского двора Японии представило свой обновлённый вебсайт, который также был оптимизирован для смартфонов.

Количество ссылок на главной странице было сокращено до трёх, чтобы облегчить навигацию. Управление также добавило новую страницу, чтобы представить части императорского дворца, включая банкетный зал Хомэйдэн, используя панорамную фотографию с обзором в 360 градусов.

Около 9,6 млн йен было потрачено на обновление вебсайта и добавление панорамного фото в 2024 финансовом году. Управление планирует продолжить обновление вебсайта и в 2025 финансовом году.

«Мы хотим, чтобы посетителям было легко находить нужные им страницы», – сказала Фудзивара Майко, руководитель отдела по связям с общественностью управления.

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