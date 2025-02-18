Японский принц Хисахито получил водительские права

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Токио, 17 февраля (Jiji Press). Источники сообщают, что японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, получил водительские права.

По словам источников, 18-летний ученик старшей школы при Университете Цукуба в Оцука в Токио, занимающий второе место в очереди на престол, сдал экзамен в центре выдачи водительских прав Самэдзу в японской столице.

Принц Хисахито собирается поступить в Университет Цукуба в апреле. Многие студенты национального университета используют велосипеды и автомобили для передвижения по кампусу и его окрестностям.

«Мы хотим, чтобы он жил безопасной и полноценной университетской жизнью, – сказал помощник принца. – Мы считаем, что он рассмотрит подходящий способ добираться на занятия».

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