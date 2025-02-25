Люди пришли во дворец, чтобы поздравить императора Японии с 65-летием

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Токио, 23 февраля (Jiji Press). В воскресенье в императорском дворце в Токио состоялось публичное мероприятие, посвящённое 65-летию японского императора Нарухито.

«Я желаю всем в стране мирной весны», – обратился император к толпам людей, собравшихся на территории дворца в районе Тиёда японской столицы на праздничное мероприятие.

При этом император Нарухито сказал: «Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования людям, которые пострадали от недавних сильных снегопадов и испытали ущерб».

Император Нарухито появлялся на балконе дворцового зала Тёва-дэн в общей сложности три раза утром с императрицей Масако и дочерью, принцессой Айко, а также с наследным принцем Акисино, наследной принцессой Кико и их второй дочерью, принцессой Како. Они улыбались и приветствовали гостей.

Участники собрания могли внести свои имена в поздравительную книгу перед зданием Управления императорского двора возле дворца с 12:30 до 15:30.

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