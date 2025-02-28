Церемония совершеннолетия японского принца Хисахито запланирована на 6 сентября

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, примет участие в церемонии совершеннолетия 6 сентября, в день своего 19-летия, сообщило Управление императорского двора.

Это событие станет первой церемонией совершеннолетия для члена императорской семьи мужского пола с тех пор, как 40 лет назад её провели для наследного принца Акисино.

В Японии возраст совершеннолетия был снижен до 18 лет при недавнем пересмотре Гражданского кодекса – таким образом, что принц Хисахито, второй в очереди на императорский престол, стал совершеннолетним, когда ему исполнилось 18 лет в сентябре прошлого года. Но церемония была отложена, поскольку он сосредоточился на учёбе перед поступлением в университет.

Принц, который в настоящее время учится на третьем курсе старшей школы Университета Цукуба в Оцуке, Токио, в апреле должен поступить в этот национальный университет в префектуре Ибараки, к северо-востоку от японской столицы.

Как сообщил на пресс-конференции Нисимура Ясухико, главный распорядитель управления, график церемонии совершеннолетия был определён «с учетом планов мероприятий императорской семьи и его жизни после поступления в университет».

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