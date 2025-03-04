Принц Хисахито на первой пресс-конференции пообещал исполнять свои обязанности члена императорского дома

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Токио, 3 марта (Jiji Press). Японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико и второй в очереди на престол, на своей первой пресс-конференции 3 марта поклялся исполнять свою роль взрослого члена императорской семьи.

Пресс-конференция прошла в поместье Акасака в Токио после того, как в сентябре прошлого года принцу Хисахито исполнилось 18 лет, что является возрастом совершеннолетия в Японии.

«Я надеюсь выполнять свою роль члена императорского дома, осознавая, что являюсь его взрослым членом», – сказал принц на 30-минутной пресс-конференции.

Принц начал с упоминания лесного пожара, бушующего в Офунато в северо-восточной префектуре Иватэ, сказав: «Я хотел бы выразить искреннее сочувствие пострадавшим».

Отвечая на вопрос о статусе императора как символа страны, принц повторил мнение почётного императора Акихито, своего деда, и императора Нарухито, своего дяди, о том, что император всегда должен думать о народе.

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