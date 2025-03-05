Император и императрица Японии приняли во дворце президента Италии

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Токио, 4 марта (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако встретились с президентом Италии Серджо Маттареллой и его первой дочерью в императорском дворце в Токио.

По данным Управления императорского двора, они около 20 минут поговорили через переводчиков, в том числе о частых стихийных бедствиях в двух странах в последние годы.

Когда президент рассказал о мерах по предотвращению наводнений в Венеции, император отреагировал с интересом.

Дочь президента отметила, что три цвета итальянского национального флага были представлены в цветочной композиции на столе, а император сказал, что это предложила императрица.

На обеде присутствовало 14 человек, включая наследного принца Акисино и наследную принцессу Кико. Они подняли тосты с сакэ, подаваемым с традиционными японскими закусками.

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