Японская принцесса Како в июне посетит Бразилию

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Токио, 4 марта (Jiji Press). Японская принцесса Како, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, совершит официальный визит в Бразилию в начале июня, сообщило Управление императорского двора.

Поскольку в этом году Япония и Бразилия отмечают 130-ю годовщину дипломатических отношений, в феврале принцесса получила приглашение от бразильского правительства совершить поездку в эту южноамериканскую страну.

Ожидается, что в ходе своей поездки, которая продлится около двух недель, принцесса встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и посетит мероприятия, посвящённые этому дипломатическому событию.

Её бабушка и дедушка, ныне почётный император Акихито и почётная императрица Митико, посетили Бразилию в 1997 году, когда почётный император был на троне. В 2018 году старшая сестра принцессы Како, тогда принцесса Мако, а после замужества – простолюдинка Комуро Мако, также совершила поездку в эту страну.

Президент Бразилии планирует посетить Японию в качестве государственного гостя в конце этого месяца.

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