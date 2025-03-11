Правящий блок и две оппозиционные партии поддерживают возможность усыновления мужчин императорской семьёй

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Токио, 10 марта (Jiji Press). Правящая коалиция Японии и две оппозиционные партии поддержали предложение разрешить детям мужского пола по отцовской линии прежних ветвей императорской семьи восстанавливать свой статус члена императорского дома через усыновление.

На встрече, посвящённой обсуждению мер по предотвращению сокращения численности императорской семьи, правящая Либерально-демократическая партия и её партнер по коалиции Комэйто, а также оппозиционные партии Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) и Демократическая партия для народа заявили, что вариант усыновления, предложенный правительственной экспертной группой, является целесообразным, поскольку он соответствует Конституции.

Тем временем, главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии и Рэйва Синсэнгуми призвали к дальнейшим обсуждениям. КДП предположила возможность того, что предложение будет противоречить конституционному положению, предусматривающему равенство граждан перед законом. Японская коммунистическая партия выступила против этой меры.

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