Японский принц Хисахито окончил школу

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Токио, 18 марта (Jiji Press)/ Принц Хисахито, сын и третий ребёнок наследного принца Японии Акисино и наследной принцессы Кико, 18 марта посетил выпускную церемонию старшей школы Университета Цукуба в Оцуке в Токио.

18-летний принц, племянник императора Нарухито и второй в очереди на престол, в апреле должен поступить в Университет Цукуба в городе Цукуба, префектура Ибараки, к северо-востоку от Токио, чтобы учиться в колледже биологических наук при Школе наук о жизни и окружающей среде института.

18 марта принц Хисахито в костюме прибыл в среднюю школу около 8:15 утра.

На вопрос журналистов о своей школьной жизни принц с улыбкой ответил: «Я провёл три плодотворных года за учёбой и внеклассной деятельностью. Я глубоко благодарен всем людям, которые поддерживали меня, включая моих учителей и друзей».

После детского сада при университете Отяномидзу, а затем начальной и средней школы при университете, принц Хисахито поступил в старшую школу при университете Цукуба в рамках соглашения о партнёрстве двух университетов.

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