Император и императрица Японии посетят Иводзиму 7 апреля

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Токио, 21 марта (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако 7 апреля посетят тихоокеанский остров Иото, также известный как Иводзима, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб там во время Второй мировой войны, сообщило Управление императорского двора.

На отдалённом острове в административных границах Токио в архипелаге Огасавара в западной части Тихого океана с 19 февраля по 26 марта 1945 года происходили ожесточённые бои. В битве в последние дни войны погибло около 21 900 японских солдат и 6800 американских солдат.

Правительство Токио попросило императорскую чету посетить остров, чтобы отметить 80-ю годовщину окончания войны и 50-летие с момента объявления острова Минами Иото, расположенного в 60 километрах к югу от Иводзимы, заповедной зоной.

Пара прибудет на Иводзиму на правительственном самолете из токийского аэропорта Ханэда. В течение однодневной поездки они посетят монумент Тэндзан ирэйхи, воздвигнутый японским правительством в память о более чем 20 000 японских жертв, и Тинкон-но ока – мемориальный комплекс, построенный столичным правительством для японцев и американцев, погибших на войне.

Они также посетят парк Мирного кладбища жителей островов Иото, построенный деревней Огасавара, чтобы помолиться за островитян, которые погибли, будучи призванными в качестве гражданских работников на военную службу, а также встретиться с семьями погибших и другими людьми.

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