Император и императрица Японии приняли президента Бразилии

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Токио, 25 марта (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако приняли президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву и его супругу Джанжу на приветственной церемонии в императорском дворце в Токио.

Это была первая церемония приветствия государственных гостей в императорском дворце после визита президента США Дональда Трампа в Японию в мае 2019 года во время его первого срока.

Император и императрица около 30 минут вели переговоры с первой четой Бразилии.

По данным Управления императорского двора, император Нарухито был рад выраженной Лулой признательности за сотрудничество Японии с бразильской автомобильной промышленностью.

Первая леди Бразилии рассказала о своей работе по защите прав женщин. Императрица сказала, что она была впечатлена усилиями по поддержке социально уязвимых людей.

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