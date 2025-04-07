Японский принц Хисахито начинает студенческую жизнь

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Цукуба, префектура Ибараки, 5 апреля (Jiji Press). Японский принц Хисахито принял участие в церемонии поступления в Университет Цукуба в префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио, начав свою студенческую жизнь.

«Я благодарен, что могу учиться в различных академических областях, включая те, которые меня интересуют», – сказал 18-летний сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико журналистам перед церемонией.

«Я также хочу заниматься деятельностью, не связанной с академической работой», – сказал принц Хисахито, одетый в тёмно-синий костюм.

Принц Хисахито, племянник императора Нарухито, занимающий второе место в очереди на престол, стал студентом Колледжа биологических наук Школы естественных наук и наук об окружающей среде при университете.

«Я беспокоюсь о своей новой жизни, но с этого момента буду дорожить каждым опытом, который я получу, – сказал он. – Я планирую передвигаться по кампусу между занятиями на велосипеде».

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