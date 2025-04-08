Император и императрица Японии совершили визит на Иводзиму в связи с 80-летием битвы

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Иото, 7 апреля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили остров Иото, широко известный как Иводзима, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб в ожесточённых сражениях между Японией и Соединенными Штатами на этом тихоокеанском острове 80 лет назад.

Однодневная поездка является первой из серии запланированных императорской четой на этот год памятных визитов по стране, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Это была первая поездка императорской четы на остров с 1994 года, когда его посетили тогдашний император Акихито и тогдашняя императрица Митико, ныне почётный император и почётная императрица соответственно.

Правительственный самолет с императором Нарухито и императрицей Масако вылетел из токийского аэропорта Ханэда утром 7 апреля и прибыл на авиабазу Морских сил самообороны на острове, являющемся частью токийской деревни Огасавара, днём. Получив объяснения об Иото, в том числе о его природе, император и императрица совершили поездку по острову на машине.

Пара сначала остановилась у памятной стелы Тэндзан ирэйхи, воздвигнутой японским правительством в память о более чем 20 000 японцев, погибших на острове во время битвы за Иводзиму на последних этапах Тихоокеанской войны, части Второй мировой войны. Они возложили белые цветы и полили памятник водой, а затем низко поклонились.

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