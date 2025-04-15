Император Японии устроил чаепитие для депутатов парламента

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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Японский император Нарухито устроил чаепитие в императорском дворце в Токио для примерно 60 законодателей, включая глав обеих палат парламента Японии.

После перерыва, вызванного пандемией COVID-19, это чаепитие стало первым в своем роде с апреля 2019 года.

В своей речи в зале Сюндзю-но ма император выразил надежду, что законодатели оправдают доверие народа и сделают всё возможное для страны, общества и народа.

Затем император и гости переместились в банкетный зал Хомэйдэн, где император пообщался с ними за столом.

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