Император и императрица Японии провели весеннюю вечеринку в саду

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако устроили весеннюю вечеринку в Императорском саду Акасака в токийском районе Минато, среди гостей которой был и художник-мангака Тиба Тэцуя.

Императорская чета и другие члены императорской семьи пообщались примерно с 1400 гостями, среди которых были профессиональный гольфист Аоки Исао и Уцуги Таэко, бывший тренер женской национальной сборной по софтболу.

В разговоре с Тибой император сказал, что работы этого художника манги читают люди по всему миру. Тиба сказал, что его работы основаны на его собственном опыте возвращения домой из бывшей Маньчжурии в нынешний северо-восточный Китай после окончания Второй мировой войны. Императрица ответила словами сочувствия.

Такара Кураёси, почётный профессор Университета Рюкю, который работает над восстановлением сгоревшего замка Сюри в префектуре Окинава, рассказал императорской чете, что к реставрационным работам присоединяется и молодёжь. Императрица сказала, что с нетерпением ждёт завершения работ.

Весенняя вечеринка этого года была первой, на которой члены императорской семьи были разделены на три группы и шли по разным маршрутам, чтобы поговорить с гостями. На прошлых садовых вечеринках члены императорской семьи шли в одну линию во главе с императором, но это приводило к тому, что гости толпились по маршруту, и некоторые участники ощущали неудобства.

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