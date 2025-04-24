Император и императрица Японии выразили соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

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Токио, 23 апреля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако отправили Бэссё Коро, великого камергера императорской четы, в Апостольскую нунциатуру в Японии в Токио, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Папы Франциска, сообщило Управление императорского двора.

В ноябре 2019 года император встречался с папой Франциском в императорском дворце в Токио.

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