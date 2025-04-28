Император и императрица Японии устроили ужин для короля Дании

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Токио, 25 апреля (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако устроили ужин в честь датского короля Фредерика X в своей резиденции в императорском дворце в Токио.

Приветствуя короля у входа в резиденцию, император поздоровался с гостем на английском языке и пожал ему руку.

Императорская семья поддерживает тесные связи с королевской семьёй Дании.

В 2017 году, когда две страны отмечали 150-летие дипломатических отношений, император Нарухито, тогда ещё наследный принц, совершил визит доброй воли в Данию.

24 апреля король Фредерик посетил мероприятие, посвящённое «национальному дню» его страны, на Всемирной выставке в городе Осака.

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