Наследный принц Японии посетил поминальную мессу по Папе Франциску

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Токио, 27 апреля (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино 27 апреля днём ​​посетил поминальную мессу по Папе Франциску в соборе Святой Марии в токийском районе Бункё от имени императора Нарухито.

На мессе, организованной Апостольской нунциатурой в Японии, присутствовало около 1000 человек, включая посла США в Японии Джорджа Гласса. На месте мессы был выставлен портрет папы, который умер в понедельник в возрасте 88 лет, а также был поднесён венок от императора Нарухито и императрицы Масако. После мессы наследный принц положил белую гвоздику на подставку для цветов и поклонился.

Во время своего визита доброй воли в Рим в 2016 году наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико останавливались в Ватикане и нанесли визит вежливости Папе. В 2019 году император встретился с Папой в императорском дворце в Токио.

23 апреля император и императрица отправили Бэссё Коро, великого камергера императорской четы, в Апостольскую нунциатуру в Японии в Токио, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью Папы. В тот же день император отправил телеграмму кардиналу Кевину Фарреллу, должностному лицу Ватикана, которое берёт на себя непосредственное управление церковными делами, чтобы передать соболезнования от него и императрицы, а также от почётного императора Акихито и почётной императрицы Митико.

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