Император Японии с семьёй посетит Окинаву в июне

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Токио, 7 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и принцесса Айко посетят префектуру Окинава с двухдневным визитом, начиная с 4 июня, сообщило Управление императорского двора.

Во время поездки они помолятся за более чем 200 000 человек, погибших восемьдесят лет назад в битве за Окинаву, крупнейшем наземном сражении в Японии во время Второй мировой войны.

Принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, впервые посетит Окинаву.

По данным Управления императорского двора, семья прибудет в префектуру на специальном самолете 4 июня и отправится на места бывших сражений в южной части главного острова Окинава.

В городе Итоман они возложат цветы к Национальному мавзолею погибших на войне и посетят Краеугольный камень мира, на котором выгравированы имена жертв. Они также побеседуют с выжившими во время войны.

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