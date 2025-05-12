У почётного императора диагностирована скрытая ишемия миокарда

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Токио, 10 мая (Jiji Press). У почётного императора Японии Акихито диагностирована скрытая ишемия миокарда – заболевание, характерное для бессимптомного пациента, у которого из-за чрезмерных физических нагрузок снижается приток крови от коронарных артерий к сердечной мышце, сообщило Управление по делам императорского двора.

91-летний бывший император вернулся в императорскую резиденцию Сэнто в Токио 10 мая после пяти дней госпитализации в больнице Токийского университета, где он прошёл обследования, включая электрокардиограмму, рентген, эхокардиограмму и коронарную компьютерную томографию.

Он получит новое медикаментозное лечение, избегая при этом чрезмерных физических нагрузок. Врачам нужно будет наблюдать за его состоянием с особой осторожностью. Ожидается, что он продолжит свои исследования бычков.

В 2012 году император Акихито перенёс операцию аортокоронарного шунтирования. В 2022 году ему поставили диагноз «правожелудочковая сердечная недостаточность». Последнее обследование показало, что его артериосклероз прогрессирует, а кровоток ухудшается.

Почётная императрица Митико (90 лет) навещала почётного императора каждый день с тех пор, как он был госпитализирован 6 мая. Они выразили благодарность персоналу больницы, сообщает управление императорского двора.

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