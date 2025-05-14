Императрица Масако посетила съезд Японского Красного Креста

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Японская императрица Масако посетила съезд Японского общества Красного Креста в Токио.

Будучи почётным президентом организации, императрица вручила медали 13 отдельным лицам и представителям групп за их выдающуюся деятельность в интересах Красного Креста.

Среди награждённых был Инада Синдзи, 60-летний врач, который принимал участие в ликвидации последствий землетрясения на полуострове Ното в январе 2024 года в центральной Японии и сильного ливня, обрушившегося на этот регион в сентябре того же года.

В мероприятии также приняли участие наследная принцесса Кико, принцесса Ханако, принцесса Нобуко и принцесса Хисако, они являются почётными вице-президентами организации.

Императрица посочувствовала Инаде, сказав, что при ликвидации последствий стихийных бедствий были свои трудности.

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