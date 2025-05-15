Император Японии Нарухито высадил рассаду риса на рисовом поле на территории дворца

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Токио, 14 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито посадил рассаду риса на территории императорского дворца в токийском районе Тиёда в рамках ежегодной традиции.

Первоначально этот обычай был введён императором Хирохито, дедом нынешнего императора, посмертно получившим титул императора Сёва.

Император Нарухито, одетый в синюю рубашку с длинными рукавами, серые брюки и чёрные резиновые сапоги, вошёл на рисовое поле возле Биологической лаборатории на территории дворца, присел и осторожно посадил 20 саженцев неклейкого риса сорта «нихон масари» и клейкого риса сорта «мангэцу моти».

Осенью этого года император соберёт урожай риса и будет использовать его для придворных ритуалов, в том числе для церемонии сбора урожая Ниинамэсай в ноябре.

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