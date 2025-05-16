Император и императрица Японии устроили ужин в честь короля Швеции

Общество Императорский дом

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Токио, 15 мая (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако дали ужин в честь короля Швеции Карла XVI Густава в своей резиденции в императорском дворце в Токио.

Император приветствовал короля у парадного входа резиденции и с улыбкой пожал ему руку.

14 мая король посетил Всемирную выставку в Осаке на западе Японии, чтобы принять участие в праздновании «национального дня» своей страны.

16 мая император и король планируют посетить семинар по проблемам водных ресурсов в Университете ООН в Токио.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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