Почётный император посетил биологическую лабораторию императорского дворца после медицинского обследования сердца

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Токио, 19 мая (Jiji Press). Почётный император Акихито в понедельник посетил биологическую лабораторию на территории императорского дворца в Токио впервые с момента выписки из больницы 10 мая после обследования сердца.

Покинув императорскую резиденцию Сэнто на машине, 91-летний бывший император въехал на территорию дворца вскоре после 10 утра через ворота Хандзомон. Он открыл окно и помахал рукой людям, которые собрались, когда его лимузин проезжал мимо.

В последние годы он посещает лабораторию дважды в неделю для проведения своих многолетних исследований бычков.

В госпитале Токийского университета у почётного императора диагностировали скрытую ишемию миокарда – бессимптомное состояние, при котором снижается приток крови от коронарных артерий к сердечной мышце.

По словам его помощников, после возвращения в резиденцию он возобновил занятия оздоровительными упражнениями, такими как подъем по лестнице, не подвергая свое тело такой большой нагрузке, как раньше, а также принимает новые лекарства для замедления прогрессирования артериосклероза и улучшения кровотока в коронарных артериях.

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