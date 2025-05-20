Император и императрица Японии в июне посетят Хиросиму

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Токио, 19 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетят префектуру Хиросима 19–20 июня. Это будет их первый визит в эту префектуру Японии с момента восшествия императора на престол в 2019 году, сообщило Управление императорского двора.

Императорская чета посетит город Хиросиму, чтобы почтить память жертв американской атомной бомбардировки 1945 года и понаблюдать за восстановлением района, сильно пострадавшего от мощного оползня в 2014 году.

19 июня император и императрица возложат цветы к памятнику в Мемориальном парке мира в память о погибших в результате атомной бомбардировки, посетят центр, где демонстрируется ущерб от атомного оружия, и проведут беседы с выжившими после атомной бомбардировки (хибакуся) в Мемориальном музее мира.

На следующий день пара планирует посетить противоэрозионную плотину, построенную в округе Асаминами после катастрофы 2014 года. В мемориальном центре они встретятся с гражданами, пострадавшими от катастрофы.

Император и императрица также встретятся с жителями дома престарелых для хибакуся.

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