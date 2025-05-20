Император Японии встретился с президентами Латвии и Болгарии

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Токио, 19 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито по отдельности встретился в императорском дворце в Токио с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем и президентом Болгарии Руменом Радевым, которые посетили Японию для посещения Всемирной выставки в Осаке.

По данным Управления императорского двора, император впервые встретился с Ринкевичем, и их беседа затронула такие темы, как музыка.

Император Нарухито сказал Ринкевичу, что он надеется, что выставка в Осаке станет возможностью для дальнейшего углубления взаимопонимания между Японией и Латвией.

Он встретился с Радевым впервые с 2019 года.

Радев сказал, что болгарский йогурт получил широкое распространение в Японии после того, как тогдашний император Хирохито, а затем императрица Нагако попробовали йогурт в болгарском павильоне на выставке Osaka Expo 1970 года.

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