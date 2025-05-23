Император Японии встретился с президентом Австрии

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в императорском дворце в Токио.

По данным Управления императорского двора, в ходе 25-минутной встречи император выразил благодарность Австрии за приём многих японцев, обучающихся музыке в Вене.

Император Нарухито сказал, что музыка – важный фактор, объединяющий людей.

Ван дер Беллен сказал, что понимание географии и истории является ключом к пониманию Европы. Император ответил, что он согласен с австрийским президентом.

По данным управления, Ван дер Беллен пригласил императора посетить Австрию.

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