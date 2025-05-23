64% опрошенных поддерживают сохранение статуса членов императорского дома за женщинами императорского рода после замужества

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Почти две трети респондентов считают, что женщины императорского дома должны сохранять свой статус после замужества, показал опрос общественного мнения, проведенный Jiji Press.

В то время как 64,9% респондентов поддержали эту идею, 10,7% выступили против, а 24,3% не имели мнения или не были уверены.

В ходе опроса также спрашивали, согласны ли респонденты с тем, что мужчины-потомки 11 ветвей императорского дома, упразднённых после Второй мировой войны, должны быть вновь приняты в состав дома.

Эту идею поддержали 39,2% респондентов, тогда как тех, кто выступил против нее или не имел никакого мнения или не был уверен, было 22,2% и 38,6% соответственно.

Эти идеи были предложены для обеспечения стабильной преемственности императорского титула в условиях сокращения численности членов императорской семьи.

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