Император и императрица Японии устроили ужин в честь голландского короля

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако устроили ужин в честь голландского короля Виллема-Александра в императорском дворце в Токио.

Император приветствовал короля около 7 часов вечера, с улыбкой пожал ему руку и вошёл с ним во дворец, беседуя.

В 2006 году императорская чета провела в Нидерландах две недели на отдыхе вместе со своей дочерью, принцессой Айко. В 2013 году они присутствовали на церемонии коронации короля.

Пара встречалась с королём на церемонии интронизации императора в 2019 году и на похоронах королевы Елизаветы II в 2022 году.

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