Император Японии встретился с президентом Исландии

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Токио, 27 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито в императорском дворце в Токио встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир, которая посетила Японию для участия во Всемирной выставке в Осаке.

В ходе 30-минутной встречи император упомянул, что Исландия занимает первое место в последнем мировом индексе гендерного равенства, и спросил Томасдоттир, как Исландия реализовала равенство полов, согласно данным Управления императорского двора.

Томасдоттир ответила, что забастовки за равную оплату труда мужчин и женщин помогли достичь этой цели.

Император также спросил Томасдоттир о высокой доле геотермальной энергии в Исландии.

Президент сказала, что геотермальные электростанции в Исландии соседствуют с достопримечательностями. Она также сказала, что надеется поделиться с Японией ноу-хау своей страны в области геотермальной энергетики.

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