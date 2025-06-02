Император Японии встретился с президентом Лаоса

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Токио, 30 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито встретился с президентом Лаоса Тонглоуном Сисулитом в императорском дворце в Токио.

В ходе разговора, который длился около 25 минут, император поделился своей радостью по поводу развития дружественных двусторонних отношений, отметив, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Японией и Лаосом, сообщает Управление императорского двора.

Что касается запланированного на ноябрь визита в Лаос принцессы Айко, единственного ребёнка императора Нарухито и императрицы Масако, президент сказал, что для него будет честью приветствовать принцессу. Император ответил: «Айко тоже с нетерпением ждет этого».

Они также обсудили 60-ю годовщину первой отправки японских волонтёров по зарубежному сотрудничеству (сейчас – JICA), в Лаос. «Сотрудничество очень важно», – сказал император президенту.

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