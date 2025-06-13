Император Японии встретился с президентами Финляндии и Гватемалы

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Токио, 12 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито 11 июня по отдельности встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и президентом Гватемалы Бернардо Аревало в императорском дворце в Токио.

Оба президента находятся с визитом в Японии для участия во Всемирной выставке в западном городе Осака.

Император Нарухито и Стубб обсудили визит финского лидера и его супруги Сюзанны Иннес-Стубб в понедельник во время их продолжающегося тура по Японии в районы региона Ното в центральной префектуре Японии Исикава, включая город Наканото. Финская первая леди в прошлом временно работала учителем английского языка в Наканото.

По данным Управления императорского двора, император поблагодарил пару за визит в Исикаву, которая сильно пострадала от мощного землетрясения в январе 2024 года, и сказал, что «Ното – это регион, который по-прежнему сохраняет традиционное очарование Японии», отметив при этом, что местные жители «пережили тяжелые времена из-за землетрясения». Стабб согласился с этим.

Между тем, Аревало заявил, что хочет ещё больше укрепить связи Гватемалы с Японией, поскольку в этом году отмечается 90-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. В ответ император Нарухито сказал: «Я рад, что двусторонние связи становятся крепче».

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