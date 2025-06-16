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Токио, 13 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито встретился с президентом Косово Вьосой Османи-Садриу в императорском дворце в Токио.

В ходе их 25-минутной встречи император задал президенту вопрос об активном участии женщин в общественной и деловой жизни. Он сказал, что он считает это важным, и с интересом выслушал её мнение.

Говоря о проблемах воды, которые являются делом всей жизни императора, Османи заявил, что обеспечение водой важно для мира.

Император ответил, что он был бы рад, если бы Япония сотрудничала с этой европейской страной.

Османи посещает Японию для участия во Всемирной выставке в городе Осака.

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