Принцесса Како рассказала о своём визите в Бразилию

Новости

Токио, 25 июня (Jiji Press). Принцесса Японии Како сообщила в документе, опубликованном Управлением императорского двора, что она надеется на дальнейшее углубление связей между Японией и Бразилией после её официального визита в эту южноамериканскую страну.

Вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико посетила восемь городов Бразилии с 4 по 17 июня по случаю 130-летия установления дипломатических отношений между Японией и Бразилией, которое отмечается в этом году.

«Я надеюсь, что наши дружеские отношения будут и дальше углубляться, и я представляю себе будущее, в котором Япония и Бразилия продолжат оставаться близкими друзьями», – заявила принцесса в документе.

Что касается президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы, который посетил Японию в качестве государственного гостя в марте, принцесса Како сказала: «Для меня было большой честью снова встретиться с ним».

Принцесса описала свое присутствие на мероприятии, посвящённом годовщине, как очень трогательный опыт, позволяющий вновь взглянуть на двусторонние отношения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме