Император почтит память японцев, захваченных СССР и погибших в Монголии

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Токио, 2 июля (Jiji Press). Император Нарухито сообщил, что во время своего предстоящего визита в Монголию он почтит память японцев, которые были задержаны бывшим Советским Союзом после Второй мировой войны и погибли в Монголии.

«Я хочу воздать должное тем, кто погиб вдали от родины, и вспомнить об их страданиях», – сказал император на пресс-конференции перед отъездом вместе с императрицей Масако в Монголию 29 июня.

В преддверии 80-й годовщины окончания войны в августе император и императрица ранее в этом году посетили тихоокеанский остров Иото, также известный как Иводзима, южную префектуру Окинава и западную префектуру Хиросима.

Император заявил, что «страдания и горе», пережитые людьми в этих местах, «никогда не должны быть забыты».

Император сказал, что во время встреч с людьми, пережившими войну, во время визитов он «был глубоко огорчен, когда даже вскользь увидел невообразимые трудности, и обновил свою веру в важность мира». Он подчеркнул, что «чрезвычайно важно» передавать воспоминания о войне молодым поколениям.

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