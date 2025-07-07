Император и императрица Японии прибыли в Монголию

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Улан-Батор, Монголия, 6 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако прибыли в Монголию с недельным официальным визитом в качестве государственных гостей.

Они стали первыми правящими императором и императрицей, посетившими Монголию. Император посещал эту страну в 2007 году, когда он был наследным принцем.

Ранее в тот же день японский правительственный самолёт с императорской четой вылетел из токийского аэропорта Ханэда и прибыл в международный аэропорт Чингисхан недалеко от столицы Монголии Улан-Батора после примерно пятичасового полёта.

Перед отъездом император и императрица приветствовали наследного принца Акисино, наследную принцессу Кико и других лиц, прибывших в аэропорт Токио, чтобы проводить императорскую чету.

В монгольском аэропорту, когда император и императрица сошли с трапа самолёта, женщины в традиционных костюмах предложили им попробовать «ааруул», традиционную монгольскую закуску из молока. Получив также букеты красных цветов, императорская чета пожала руку министру иностранных дел Монголии Батмунху Батцэцэгу, который был там, чтобы поприветствовать их, а затем прошла по красной дорожке, по обеим сторонам которой стоял почётный караул, прежде чем сесть в машину.

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