Император Японии в Монголии посетил объекты водоснабжения

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Улан-Батор, 7 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито посетил объекты, связанные с водными ресурсами, такие как управление водоснабжения и канализации Улан-Батора, столицы Монголии.

В управлении водоснабжения и канализации император, который проводит исследования по водным проблемам, получил разъяснения о состоянии водопроводных сооружений в Улан-Баторе. Он выразил благодарность за высокую оценку монгольской стороны японского финансового сотрудничества.

Позже император отправился к источнику воды в Гачуурте, который был разработан при помощи гранта от японского правительства. Объект способствовал улучшению водоснабжения в юрточных районах Улан-Батора, где проживает около 60% жителей города, но отсутствует инфраструктура водоснабжения.

Он надел шлем, когда наблюдал за источником воды с крыши хранилища для воды, взятой из скважины вдоль реки Туул.

Ранее в тот же день император Нарухито посетил Национальный музей Чингисхана, где осмотрел выставки, посвященные древним монгольским государствам и Монгольской империи.

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