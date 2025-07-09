Император и императрица Японии почтили память японцев, погибших в Монголии

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Улан-Батор, 8 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако возложили цветы к кенотафу в Улан-Баторе в память о японских гражданах, погибших в заключении в Монголии после Второй мировой войны.

По данным Управления императорского двора, японский император посещает места, где за границей в заключении содержались японцы, впервые.

Перед кенотафом, построенным японским правительством, император и императрица поклонились и почтили память погибших минутой молчания, стоя под зонтом, поскольку шёл дождь.

Императорская чета находится с визитом в Монголии с 6 июля в преддверии 80-й годовщины окончания войны, которая будет отмечаться в августе этого года.

После окончания войны около 14 000 бывших японских солдат и других военнослужащих, захваченных Советским Союзом, содержались в заключении в Монголии. Около 1700 из них там погибли.

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