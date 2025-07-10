Император Нарухито посетил технический колледж Косэн в Монголии

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Улан-Батор, 9 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито посетил Монгольский технологический колледж Косэн – учебное заведение, созданное по образцу японских технических колледжей, известных как косэн.

Это учебное заведение является одним из трёх японских колледжей косэн, которые были открыты в Улан-Баторе в 2014 году монголами, обучавшимися в школах косэн в Японии, при поддержке Японии.

В колледже пять факультетов, включая машиностроительный, и предлагаются пятилетние программы подготовки инженеров. Около 40% выпускников колледжей работают в Японии.

В колледже император Нарухито, находящийся с официальным визитом в Монголии вместе с императрицей Масако, получил разъяснения от директора. Император увидел роботов и другие устройства, созданные учениками, и назвал их «впечатляющими».

Он также поздравил 20-летнего студента, окончившего школу в прошлом месяце, с получением работы в Токио, которая начнется в октябре.

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