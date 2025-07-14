Император и императрица Японии вернулись из поездки в Монголию

Новости

Токио, 13 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако вернулись из восьмидневного государственного визита в Монголию.

Японский правительственный самолёт с императорской четой на борту прибыл в токийский аэропорт Ханэда во второй половине дня после того, как ранее 13 июля вылетел из международного аэропорта Чингисхан в Улан-Баторе, столице Монголии.

Утром по пути в международный аэропорт имени Чингисхана император Нарухито и императрица Масако остановились в официальной резиденции президента Монголии Ухнаа Хурэлсух в Улан-Баторе и попрощались с президентом и его супругой.

Накануне император и императрица посетили национальный парк Хустай, расположенный примерно в 100 километрах к западу от центра Улан-Батора, где обитают лошади Пржевальского – монгольские дикие лошади. Император Нарухито назвал жеребёнка, родившегося в этом году в парке, «Томо», что означает «друг», а императрица Масако дала другому жеребёнку имя «Ай», что означает «любовь».

В своём послании, переданном через Управление императорского двора после возвращения на родину, император Нарухито и императрица Масако заявили: «Мы впервые вместе посетили Монголию, и это была поистине незабываемая поездка. Мы искренне надеемся, что Япония и Монголия ещё больше укрепят свою дружбу, доброжелательность и отношения сотрудничества».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме