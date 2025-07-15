Почётный император Японии госпитализирован для дальнейшего лечения

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Токио, 14 июля (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито был госпитализирован в больницу Токийского университета для начала дополнительного перорального лечения заболеваний сердца.

Больница примет решение о количестве лекарств, которые получит 91-летний бывший император, оценив результаты его электрокардиограммы и других анализов.

Почётный император прибыл в эту больницу в районе Бункё в Токио около 15:30 после того, как покинул императорскую резиденцию Сэнто в районе Минато японской столицы на автомобиле в сопровождении своей 90-летней супруги, почётной императрицы Митико.

В июле 2022 года у почётного императора была диагностирована правожелудочковая сердечная недостаточность, вызванная недостаточностью трёхстворчатого клапана. В мае он был госпитализирован в университетскую больницу для обследования сердца, где ему поставили диагноз: бессимптомная ишемия миокарда.

По словам его помощников, после госпитализации в мае почётный император выполнял лёгкие физические упражнения и совершал пешие прогулки для поддержания здоровья. Он также начал принимать лекарства для улучшения коронарного кровотока.

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