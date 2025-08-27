Император и императрица Японии встретились с бывшими жителями Ивото

Новости

Насу, префектура Тотиги, 26 августа (Jiji Press). Император Нарухито и императрица Масако встретились с двумя бывшими жителями Ивото, отдалённого острова в Тихом океане в административных границах Токио, на императорской вилле Насу в городе Насу префектуры Тотиги.

Ватабэ Ацуко (95 лет) и Хара Яйко (94 года), которые в настоящее время проживают в городе, были принудительно эвакуированы с острова, также известного как Иводзима, из-за ожесточённых боев, которые там происходили на завершающем этапе Второй мировой войны.

Ватабэ поделилась с императорской четой своими воспоминаниями о налётах американской авиации на остров. В ответ император сказал: «Вам пришлось пережить тяжёлые времена», а императрица добавила: «Должно быть, это было очень тяжело».

Хара рассказала о своём участии в поселенческой группе Насу после войны. Император сказал ей: «Должно быть, вам пришлось пережить тяжёлые времена».

В апреле императорская чета посетила Ивото, чтобы почтить память погибших на войне, поскольку в этом году отмечалось 80-летие окончания войны. По словам их помощников, супруги узнали из книг, что бывшие жители Ивото обосновались в Насу, и надеялись встретиться с ними.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме