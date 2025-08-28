Опубликованы фотографии семьи японского императора на вилле

Новости

Токио, 27 августа (Jiji Press). Управление императорского двора Японии опубликовало шесть фотографий императора Нарухито, императрицы Масако и их дочери принцессы Айко, отдыхавших в начале этого месяца на императорской вилле Судзаки в центральной Японии.

Это был их первый за шесть лет отдых на этой вилле в городе Симода префектуры Сидзуока.

На одной из фотографий семья запечатлена после купания на пляже Мицуихама на территории виллы, а на другой – император и императрица на смотровой площадке с видом на океан.

Среди других фотографий – фотография рыб, сделанная императором во время подводного плавания, и живописное фото принцессы Айко.

С 26 августа император Нарухито и императрица Масако отдыхают на императорской вилле Насу в городе Насу префектуры Тотиги на востоке Японии.

