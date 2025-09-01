Японская принцесса Акико выступила с речью в Оксфорде

Новости

Оксфорд, Англия, 28 августа (Jiji Press). Принцесса Акико ветви Микаса императорского дома Японии выступила с речью об эволюции императорских костюмов в Эшмоловском музее искусств и археологии в Оксфорде, Англия.

На выступлении старшей дочери покойного принца Томохито ветви Микаса, двоюродного брата почётного императора Акихито, присутствовало около 100 человек.

Принцесса Акико ранее училась в Оксфордском университете, где она стала первой женщиной из числа членов японского императорского дома, получившей докторскую степень.

