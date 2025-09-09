Принц Хисахито посетил святилище Исэ-дзингу после церемонии совершеннолетия

Новости

Исэ, префектура Миэ, 8 сентября (Jiji Press). Принц Японии Хисахито посетил святилище Исэ-дзингу, синтоистский комплекс в городе Исэ префектуры Миэ, чтобы сообщить о завершении церемонии своего совершеннолетия.

Единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, одетый в визитку, сначала посетил внешнее святилище Гэку, а затем направился во внутреннее святилище Найку, где почитают Аматэрасу оомиками – родовое синтоистское божество императорской семьи.

В Найку он с волнением, но уверенно прошёл по пути к главному святилищу Сёгу, пройдя мимо павильона Кагурадэн, где звучала церемониальная музыка. Затем он совершил поклонение у ворот главного божественного дворца Сёдэн, поднеся с молитвой священную ветвь дерева тамагуси.

Позже принц посетил гробницу императора Дзимму, легендарного первого императора Японии, в городе Касихара в соседней префектуре Нара, и совершил подношение тамагуси. Вечером он вернётся в Токио после двухдневной поездки по западной Японии.

Принц Хисахито, второй в очереди наследования престола, 6 сентября участвовал в церемонии совершеннолетия.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме