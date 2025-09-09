Японская принцесса Айко посетила Центр реконструкции Ниигаты

Новости

Нагаока, префектура Ниигата, 8 сентября (Jiji Press). Японская принцесса Айко посетила центр содействия восстановлению в деревне, серьёзно пострадавшей от мощного землетрясения в 2004 году, в рамках своей поездки в префектуру Ниигата в центральной Японии.

Принцесса, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, просмотрела фотографии и видеозаписи, снятые после стихийного бедствия, о восстановлении деревни Ямакоси, которая теперь является частью города Нагаока.

Она поговорила с тремя местными гидами, которые делятся с людьми своими переживаниями во время землетрясения.

«Должно быть, вам пришлось пережить нелёгкие времена», – сказала принцесса Айко одной из троих гидов, 71-летней Сэки Сидзуко, которая рассказала принцессе о своем опыте жизни во временном жилье.

Ранее 8 сентября в городе Одзия принцесса посетила экспозицию, где выставлены декоративные карпы «нисикигои», символизирующие восстановление после землетрясения. После осмотра она выпустила карпов в пруд.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме