Японский принц Хисахито посетил гробницу императора Сёва

Токио, 9 сентября (Jiji Press). Японский принц Хисахито посетил гробницу императора Хирохито, посмертно известного как император Сёва, в западном пригороде Токио, чтобы сообщить о завершении церемонии его совершеннолетия.

Принц, одетый в визитку, подошёл к гробнице, чтобы совершить ритуальное подношение тамагуси и помолился.

Позже он посетил гробницы императора Тайсё и его жены, императрицы Тэймэй, а также императрицы Кодзюн, жены императора Сёва.

Принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, 6 сентября участвовал в церемонии совершеннолетия, а 8 сентября посетил святилище Исэ-дзингу, главное синтоистское святилище, в городе Исэ в префектуре Миэ.

На 10 сентября в Токио запланирован обед в честь его совершеннолетия, на который будут приглашены премьер-министр Исиба Сигэру и другие.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

