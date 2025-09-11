Наследной принцессе Кико исполняется 59 лет, и она с удовлетворением отметила совершеннолетие сына
НовостиИмператорский дом
Токио, 11 сентября (Jiji Press). Наследной принцессе Японии Кико 11 сентября исполнилось 59 лет. Она испытывает облегчение от того, что её сын, принц Хисахито, завершил церемонию совершеннолетия.
«Я хочу, чтобы он принял на себя всю ответственность, сыграл свою роль и шёл своим путём», – заявила она в письменном ответе на вопросы прессы.
Церемония совершеннолетия принца Хисахито прошла 6 сентября, предыдущая церемония совершеннолетия члена императорского дома проводилась 40 лет назад для сейчас 59-летнего наследного принца Акисино, отца принца.
Наследная принцесса Кико заявила, что её сын, готовясь к церемонии, «похоже, чувствовал всю важность церемонии, а также свою ответственность и обязанности».
«Меня глубоко тронула традиционная императорская церемония, передаваемая от отца к сыну, и то, с каким почтением её совершал Хисахито», – сказала наследная принцесса.
