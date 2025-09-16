Император Японии с семьёй посетил дом престарелых для хибакуся

Новости

Нагасаки, 13 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и их дочь, принцесса Айко, посетили специальный дом престарелых для выживших после атомной бомбардировки (хибакуся) в городе Нагасаки на юго-западе Японии.

До этого император посещал это учреждение в 2003 году, когда был наследным принцем, а императрица и принцесса посетили его впервые. Императорская чета и принцесса Айко наклонились, чтобы встретиться взглядом с восемью жителями в возрасте от 82 до 98 лет, и побеседовали с ними.

Император спросил 84-летнюю Огаву Хацуэ: «Где вы были, когда была сброшена атомная бомба?» Со слезами на глазах Огава рассказала о своих переживаниях во время американской атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны. Императорская семья внимательно выслушала её.

98-летняя Харуно Хару рассказала семье, что её дом был разрушен в результате бомбардировки. Императрица сказала: «Я рада, что вы спаслись». Принцесса Айко спросила: «Чем вам нравится заниматься (в этом учреждении)?»

Во второй половине дня императорская чета посетила Музей искусств префектуры Нагасаки, где были представлены работы людей с ограниченными возможностями.

